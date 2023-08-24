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Лесные пожары в Греции вышли из-под контроля – погибли 28 человек, в том числе дети

24 августа 2023 08:10
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Новости Греции. 28 человек погибли. Среди них – двое детей. Лесные пожары в Греции вышли из-под контроля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лесные пожары в Греции вышли из-под контроля – погибли 28 человек, в том числе дети-1

Об этом заявили местные власти. Один из масштабных очагов возгорания находится на северо-востоке страны. Там работают десятки пожарных. Однако ситуация осложняется погодными условиями – засухой и сильным ветром. Еще один крупный пожар бушует на окраине Афин. Он уже уничтожил несколько домов и вторгся в национальный парк. А в провинции Эврос уже сгорело 38 тысяч гектаров земли. Несколько сотен людей эвакуированы. На месте продолжаются поисково-спасательные работы.

# Пожар # Новости Греции # Фотофакт

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