Лесные пожары в Греции вышли из-под контроля – погибли 28 человек, в том числе дети

Об этом заявили местные власти. Один из масштабных очагов возгорания находится на северо-востоке страны. Там работают десятки пожарных. Однако ситуация осложняется погодными условиями – засухой и сильным ветром. Еще один крупный пожар бушует на окраине Афин. Он уже уничтожил несколько домов и вторгся в национальный парк. А в провинции Эврос уже сгорело 38 тысяч гектаров земли. Несколько сотен людей эвакуированы. На месте продолжаются поисково-спасательные работы.