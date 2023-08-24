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Байден провёл в отпуске около 40% своего срока или 377 дней – это почти 10 раз больше, чем Обама

24 августа 2023 08:11
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Новости США. Американские СМИ посчитали, сколько Джо Байден проводит времени в отпуске. Цифры удивили даже самых лояльных избирателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Байден провёл в отпуске около 40% своего срока или 377 дней – это почти 10 раз больше, чем Обама-1

Так, сегодня у американского лидера 377 день отпуска. То есть Байден отдыхал почти 40 % своего срока. При этом, по данным журналистов, Дональд Трамп провел в отпуске 132 дня, Барак Обама всего лишь 38, а Джордж Буш-младший – 100 дней. И если одни американцы начали шутить в социальных сетях по поводу усталости Джо Байдена, то другие стали критиковать американского лидера. Который вместо решения многих проблем, начиная от экономики и заканчивая пожарами на Гавайях, предпочитает гулять в своих резиденциях и загорать на пляже.

# Международная политика # Джо Байден # Новости США # Фотофакт

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