Байден провёл в отпуске около 40% своего срока или 377 дней – это почти 10 раз больше, чем Обама

Так, сегодня у американского лидера 377 день отпуска. То есть Байден отдыхал почти 40 % своего срока. При этом, по данным журналистов, Дональд Трамп провел в отпуске 132 дня, Барак Обама всего лишь 38, а Джордж Буш-младший – 100 дней. И если одни американцы начали шутить в социальных сетях по поводу усталости Джо Байдена, то другие стали критиковать американского лидера. Который вместо решения многих проблем, начиная от экономики и заканчивая пожарами на Гавайях, предпочитает гулять в своих резиденциях и загорать на пляже.