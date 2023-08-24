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В Корее студенты штурмовали посольство Японии в знак протеста против сброса воды с АЭС «Фукусима»

24 августа 2023 08:08
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Япония начала сброс воды с АЭС «Фукусима». Как уверяют местные власти, содержание в ней трития будет безопасным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Корее студенты штурмовали посольство Японии в знак протеста против сброса воды с АЭС «Фукусима»-1

Однако многие эксперты уже начали критиковать этот вариант утилизации. Так как в перспективе это может привести к накоплению радиоактивных веществ в морской среде и их последующее попадание в пищу человека. Против сброса воды выступили и студенты в Южной Корее. Десятки человек попытались штурмовать японское посольство в знак протеста. Сообщается о 14 задержанных.

# Акции протеста # Фотофакт

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