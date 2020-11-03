Очевидец теракта в Вене: вооружённый до зубов стрелял в людей за пределами баров

Новости Австрии. Внимание мировых СМИ по-прежнему приковано к Австрии. В стране продолжается масштабная спецоперация по поимке террористов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На улицах Вены работает спецназ и полиция. Основные городские объекты под охраной армии. Правоохранители уже задержали четырех человек, предположительно причастных к атакам. Сейчас их допрашивают. Вечером 2 ноября на главных улицах Вены злоумышленники открыли стрельбу по людям. Первые выстрелы раздались неподалеку от здания синагоги.

Шломо Хофмайстер, раввин еврейской общины (Вена):

Я видел, как вооруженный до зубов злоумышленник из длинной винтовки целился и стрелял в людей за пределами баров и ворот прошлой ночью. Это был вечер перед введением ограничений, и многие люди воспользовались последней возможностью, чтобы сходить в кафе. Людей было довольно много, и злоумышленник выбрал их в качестве целей. Я видел одного человека. Позже я смотрел видео и не уверен, что это был тот же самый человек. Мне очень сложно идентифицировать кого-то за доли секунды. Тогда я не обратил внимания на то, как он выглядит. Я пытался понять, что происходит. Затем я отошел от окна и вызвал полицию.

Боевики открывали стрельбу в городе не менее шести раз. Одного из злоумышленников ликвидировала полиция. При нем была винтовка и пояс смертника, однако последний оказался муляжом. По данным следователей, мужчина был сторонником террористической организации. В результате серии нападений погибли 4 человека, еще 17 с тяжелыми ранениями в больнице. Граждан Беларуси среди получивших ранения нет. Об этом сообщили в МИД нашей страны. Власти Австрии назвали произошедшее терактом и заявили, что полиция будет решительно действовать против исполнителей атаки.