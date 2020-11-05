Что происходит в Польше, Литве, Италии? Ситуация с коронавирусом в Европе

COVID-19 продолжает закрывать страну за страной. Ежедневно в Европе устанавливаются новые антирекорды по числу заболевших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 5 ноября режим чрезвычайного положения и общенациональный комендантский час начинает действовать в Италии. Здесь каждые сутки выявляют около 30 тысяч инфицированных. Больницы переполнены.

Для больных коронавирусом не хватает мест и во французских клиниках. Часть пациентов решили отправить на лечение в Германию. К слову, немецкие медики уже принимают инфицированных из Бельгии. С койками в Германии проблем нет, а вот врачей и медсестер может не хватить.

С 7 по 29 ноября на карантин уходит Литва. В этот период будет запрещена деятельность медицинских центров, оказывающих рекреационные услуги, а также посещение культурных, развлекательных, спортивных объектов. Ученики старших классов и студенты перейдут на дистанционное обучение. Кроме того, с начала карантина будет запрещено пересекать границу Литвы, за исключением некоторых категорий граждан.