Что происходит в Польше, Литве, Италии? Ситуация с коронавирусом в Европе

COVID-19 продолжает закрывать страну за страной. Ежедневно в Европе устанавливаются новые антирекорды по числу заболевших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
COVID-19 продолжает закрывать страну за страной. Ежедневно в Европе устанавливаются новые антирекорды по числу заболевших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С 5 ноября режим чрезвычайного положения и общенациональный комендантский час начинает действовать в Италии. Здесь каждые сутки выявляют около 30 тысяч инфицированных. Больницы переполнены.
Для больных коронавирусом не хватает мест и во французских клиниках. Часть пациентов решили отправить на лечение в Германию. К слову, немецкие медики уже принимают инфицированных из Бельгии. С койками в Германии проблем нет, а вот врачей и медсестер может не хватить.
С 7 по 29 ноября на карантин уходит Литва. В этот период будет запрещена деятельность медицинских центров, оказывающих рекреационные услуги, а также посещение культурных, развлекательных, спортивных объектов. Ученики старших классов и студенты перейдут на дистанционное обучение. Кроме того, с начала карантина будет запрещено пересекать границу Литвы, за исключением некоторых категорий граждан.
Строгие ограничения с субботы, 7 ноября, начнут действовать и в Польше. Будут введены ограничения на пребывание людей в церквях и магазинах. Премьер заявил, что если число инфицированных превысит 75 случаев на 100 тысяч жителей, то в стране будет введен национальный карантин и запрет на поездки.