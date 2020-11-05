В Великом Новгороде рейсовый автобус врезался в здание университета

Новости России. Рейсовый автобус на огромной скорости съехал с дороги и врезался в здание университета в Великом Новгороде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате аварии погибли 2 человека, 8 пассажиров получили различные травмы. Пострадавшие уже доставлены в больницу. В общей сложности в момент ДТП в автобусе находились 26 человек.

На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб, криминалисты и полиция. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Причины аварии устанавливаются.