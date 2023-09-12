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Поезд Ким Чен Ына пересек российскую границу

12 сентября 2023 08:01
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Бронированный поезд с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном переехал мост через реку Раздольную в Приморском крае, направляясь на север. Об этом пишет РИА Новости.

Поезд, декорированный зелеными вагонами с желтой полосой, заметили около 5.15 по московскому времени. Чуть ранее представитель администрации поселка Хасан утверждал, что поезд лидера Северной Кореи проехал через станцию Хасан, но не назвал времени.

Визит Ким Чен Ына в Россию произойдет по приглашению президента РФ Владимира Путина. Место и время проведения переговоров не уточняются.

# Международная политика # Ким Чен Ын # Владимир Путин

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