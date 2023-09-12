Старовойт: ВСУ дважды за вечер атаковали Рыльск с помощью БПЛА

Второй раз за вечер по Рыльску в Курской области был совершен налет украинского беспилотника, в результате чего была повреждена кровля административного здания. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что никто не пострадал. Ранее он сообщил о сбросе с украинского БПЛА взрывного устройства, в результате чего были повреждены два здания, но обошлось без жертв. Районный центр Рыльск, расположенный на западе Курской области, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.