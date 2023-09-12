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Путин и Ким Чен Ын встретятся на Дальнем Востоке

12 сентября 2023 07:22
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Президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын проведут встречу на Дальнем Востоке, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Планируются переговоры двух делегаций во главе с руководителями стран, беседа один на один, а также официальный ужин от Путина в честь Ким Чен Ына. Предполагается обсудить положение в регионе и вопросы двустороннего взаимодействия. Пресс-конференции не запланированы. Не исключено, что речь пойдет о предоставлении гуманитарной помощи Пхеньяну. Ранее сообщалось, что лидер КНДР выехал из Пхеньяна в Россию 10 сентября.

# Международная политика # Владимир Путин # Ким Чен Ын

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