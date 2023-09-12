Кулеба нахамил Бербок за отказ Германии передать ракеты Taurus Киеву

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в резкой форме прокомментировал отказ своей немецкой коллеги Анналены Бербок передать Киеву ракеты Taurus, сообщает РИА Новости.

«Вы все равно это сделаете. Я не понимаю, почему мы теряем время», — заявил дипломат.

Стоит отметить, в адрес союзников Кулеба нередко позволяет себе грубые выражения.

Как пояснила Бербок, в Германии опасаются, что эти ракеты будут применяться для ударов по России. Главный спор касается дальности полета ракет Taurus – 500 км. В настоящее время обсуждаются возможности запрограммировать ракеты таким образом, чтобы их нельзя было применять для ударов по российской территории.