Подрыв ракет в Польше – роковая случайность или спланированная операция? Разобрались с экспертами

Не стоит ждать от США справедливости. Только бизнес, ничего личного. Штаты пока не хотят участвовать в войне с Россией напрямую, но своих целей добиваются руками украинцев и европейцев. Главная задача США – продать как можно больше оружия в Европу, сколотить капиталы и при этом не спровоцировать мировой конфликт, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это чисто политические нюансы. Есть еще и военно-техническая составляющая инцидента, которую тоже никто не отменял. И здесь еще больше вопросов. Ответы на них искал наш корреспондент Константин Герцев.

Такого разворота Киева на Запад, пожалуй, не ожидали даже в Пентагоне. Во вторник, 15 ноября, взрывная волна украинского конфликта напрочь пробила границы Североатлантического альянса. Две ракеты, разорвавшиеся вблизи польского поселка Пшеводув, унесли жизни двух местных жителей: оператора зерносушилки Богуслава Восса и тракториста Богдана Чупика. С одним из них простились 20 ноября утром.

Но, как оказалось, с начала СВО это далеко не первый инцидент, когда доведенные до чертиков украинские военные переходили роковую черту НАТО. 2 марта уничтожен румынский истребитель МиГ-21, а позже и поисковый вертолет Ми-8 все тех же Вооруженных сил Румынии. Спустя неделю в прицеле ВСУ была и столица Хорватии Загреб. А еще торговые суда под флагами Турции и Эстонии. Досталось и машине с американскими журналистами. Вопросы к резкости военнослужащих Украины пошли еще в 2001-м, когда над Черным морем был сбит самолет российской авиакомпании, выполняющий рейс Тель-Авив – Новосибирск. Еще один пассажирский лайнер, но уже малайзийских авиалиний, был уничтожен в небе над Донецком в разгар первой фазы конфликта на востоке Украины.