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Подоляк заявил о завершении конфликта в Украине до конца 2023 года

15 июня 2023 11:14
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Окончание конфликта в Украине произойдет до 2024 года. Такой прогноз дал советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк, пишет РИА Новости.

Он отметил, что прежде чем строить планы, следует дождаться итогов действий Вооруженных сил страны. Армия Украины перешла в наступление на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях с основным ударом на Запорожском фронте. Киев привлек для этого специалистов из стран-членов НАТО и снабдил бойцов бригад западным оборудованием. Задача наступательной операции – прорвать российские оборонительные сооружения и выйти к Азовскому морю.

На встрече 13 июня с военными корреспондентами президент России Владимир Путин заявил о больших потерях украинских войск и их неудачах на всех направлениях, уточнив, что Украина лишилась 160 танков и 360 бронемашин.

# Международная политика # Михаил Подоляк # Владимир Путин # Владимир Зеленский

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