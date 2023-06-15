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Newsweek: эксперты США назвали веру в успешное контрнаступление ВСУ бредом

15 июня 2023 11:00
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Контрнаступление Украины не увенчается триумфом. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на военных экспертов, пишет РИА Новости.

Военный аналитик Эндрю Лэтэм полагает, что нереалистично верить в то, что Украине удастся выиграть на поле боя. Он также полагает, что вера в победу Киева в этой войне является неуместной и бредовой. Директор программы по изучению России в Центре военно-морского анализа в Вирджинии Майкл Кофман добавил, что на данный момент серьезных подвижек со стороны Украины не зафиксировано. 

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что контрудар ВСУ стартовал 4 июня. Он констатировал, что украинские подразделения не добились своих целей ни на одном участке.

# Международная политика # Владимир Путин

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