Новости Чили. Чилийские учителя вышли на 24-часовую забастовку. В Сантьяго несколько тысяч педагогов прошли маршем по улицам столицы, требуя улучшения условий труда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам преподавателей, из-за многократно возросшей нагрузки они не успевают помогать школьникам. Кроме того, учителя призвали правительство срочно принять меры, чтобы покончить с подростковой преступностью, насилием в классах и обеспечить им безопасные условия труда. Если власти не предпримут никаких ответных шагов, педагоги пригрозили провести более масштабную забастовку.