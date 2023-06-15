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Чилийские учителя вышли на 24-часовую забастовку

15 июня 2023 10:40
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Новости Чили. Чилийские учителя вышли на 24-часовую забастовку. В Сантьяго несколько тысяч педагогов прошли маршем по улицам столицы, требуя улучшения условий труда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чилийские учителя вышли на 24-часовую забастовку-1

По словам преподавателей, из-за многократно возросшей нагрузки они не успевают помогать школьникам. Кроме того, учителя призвали правительство срочно принять меры, чтобы покончить с подростковой преступностью, насилием в классах и обеспечить им безопасные условия труда. Если власти не предпримут никаких ответных шагов, педагоги пригрозили провести более масштабную забастовку.

# Акции протеста # Новости Чили # Фотофакт

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