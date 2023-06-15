Подоляк: украинское контрнаступление ещё не начиналось

Украинское контрнаступление еще не началось. Об этом заявил советник главы офиса прездиента Украины Михаил Подоляк, пишет РИА Новости.

Подоляк также добавил, что в настоящий период идет «тестирование» наступательных действий с целью поражения российской военной техники и личного состава РФ.

По информации Минобороны РФ, наступление украинских войск по нескольким линиям началось 4 июня, причем основной удар был нанесен на Запорожском участке фронта. Войска Киева получают поддержку со стороны специалистов Североатлантического альянса и западной военно-технической базы. Целью наступательных мероприятий является прорыв российской обороны и выход к Азовскому морю, а также коридор в Крым.

В Минобороны РФ сообщили, что с 4 июня ВСУ потеряли около 7,5 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными.

