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В Риме +25°C, в Москве +10°C. Погода в Европе на неделю с 9 по 15 мая

07 мая 2022 14:46
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В Париже синоптики обещают солнечную погоду. Столбик термометра здесь покажет +23 °С, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене температура воздуха поднимется до +17, будет без осадков. В Риме до +25 °С, пройдет дождь. В Мадриде воздух прогреется до +26 °С.

В Риме +25°C, в Москве +10°C. Погода в Европе на неделю с 9 по 15 мая-1

В столице Болгарии +22 °С, солнечно. В Анкаре +14 °С. В Афинах обещают солнечную погоду и +23 °С.

В Риме +25°C, в Москве +10°C. Погода в Европе на неделю с 9 по 15 мая-4

Значительно холоднее в Прибалтике. В Риге прогнозируют +11 °С, без осадков. В Вильнюсе +12 °С, солнечно. В Варшаве столбики термометров покажут +14 °С. В Киеве синоптики обещают +12 °С, солнечно. В Москве столбики термометров покажут +10 °С, пройдет дождь.

В Риме +25°C, в Москве +10°C. Погода в Европе на неделю с 9 по 15 мая-7

Прогноз погоды в Беларуси на вторую неделю мая читайте здесь.

# Погода # Юлия Самусенко # Фотофакт

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