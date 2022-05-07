Утечка газа. Число жертв взрыва в отеле в Гаване выросло до 22 человек

Новости Кубы. Число жертв взрыва в отеле в центре Гаваны выросло до 22 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это произошло в центре кубинской столицы 6 мая. Изначально рассматривалась версия теракта, но позже ее отвергли.

Здание гостиницы, где велся ремонт, сильно пострадало, обрушились несколько этажей и часть фасада. Мощная взрывная волна частично разрушила и соседнюю школу, где в это время находились 300 учеников. Один ребенок погиб, 15 получили ранения. Власти подтвердили, что причиной взрыва стала утечка газа. Сам отель, построенный более века назад, был закрыт, и во время происшествия в нем находились только рабочие.

Соболезнование президенту Кубы в связи с жертвами при взрыве в отеле в Гаване направил Александр Лукашенко.