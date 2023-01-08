Почти 90% литовцев считают, что жизнь в стране становится хуже

Новости Литвы. Литовцы недовольны правительством. Почти 90 % опрошенных жителей Литвы считают, что ситуация в стране ухудшается. Таковы данные опроса, проводимого компанией, изучающей общественное мнение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом довольны происходящим лишь 12 %. Причем по сравнению с опросом, проводимым в ноябре, оптимистов стало на 3 % меньше. Опрос также показал, что жители больше всего доверяют армии и полиции, а меньше всего – парламенту и правительству страны. Правда, вряд ли это волнует представителей местной власти.

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