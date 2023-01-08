В Литве продолжительность жизни одна из самых низких в ЕС

Новости Литвы. Продолжительность жизни в Литве одна из самых низких в ЕС. Такую печальную статистику привел местный телеканал. Причина плохое питание, выпивка и курение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правда, прожить сто лет не дает и неравенство доходов: жители Прибалтийской республики не могут позволить себе качественную еду или заплатить за некоторые услуги здравоохранения. Также статистика показывает, что литовцы болеют чаще других народов в Европе. Такие данные привела Еврокомиссия. При этом здоровье зависит и от доходов человека. Часть литовцев не может позволить себе купить хорошую еду, а ожирение и избыточный вес в 50 % случаев фиксируют в бедных семьях.