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В Литве продолжительность жизни одна из самых низких в ЕС

08 января 2023 10:50
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Новости Литвы. Продолжительность жизни в Литве одна из самых низких в ЕС. Такую печальную статистику привел местный телеканал. Причина плохое питание, выпивка и курение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Литве продолжительность жизни одна из самых низких в ЕС-1

Правда, прожить сто лет не дает и неравенство доходов: жители Прибалтийской республики не могут позволить себе качественную еду или заплатить за некоторые услуги здравоохранения. Также статистика показывает, что литовцы болеют чаще других народов в Европе. Такие данные привела Еврокомиссия. При этом здоровье зависит и от доходов человека. Часть литовцев не может позволить себе купить хорошую еду, а ожирение и избыточный вес в 50 % случаев фиксируют в бедных семьях.  

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# Пенсионеры # Новости Литвы # Фотофакт

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