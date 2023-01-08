Прямой эфир

В Германии задержали братьев, которые планировали теракт с химической бомбой

08 января 2023 12:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Германии. В Германии предотвратили теракт с самодельной химической бомбой. Задержаны два человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Германии задержали братьев, которые планировали теракт с химической бомбой-1

По информации немецкой полиции, подозреваемые – 32-летний гражданин Ирана и его брат. Их обвиняют в приобретении смертельных ядов цианида и рицина для совершения нападения, мотивированного исламистами. Правоохранители не уточнили, насколько далеко братья смогли продвинуться в подготовке теракта. Не сообщается и о возможных целях их нападения.  

В Германии задержали братьев, которые планировали теракт с химической бомбой-4

Решение о выдаче официального ордера на арест будет принято на более позднем этапе, пока продолжается расследование. Стоит отметить, что теракт с применением рицина способен привести к большому количеству жертв, так как известного противоядия не существует.  

Подписывайтесь на нас в Telegram!  

# Теракт # Новости Германии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Литве продолжительность жизни одна из самых низких в ЕС
08 января 2023 10:50

В Литве продолжительность жизни одна из самых низких в ЕС

США пытаются уничтожить экономику Европы ради своего выживания?
08 января 2023 10:42

США пытаются уничтожить экономику Европы ради своего выживания?

Посольство Беларуси в Египте устроило в Каире новогодний утренник
08 января 2023 09:18

Посольство Беларуси в Египте устроило в Каире новогодний утренник