В Германии задержали братьев, которые планировали теракт с химической бомбой

Новости Германии. В Германии предотвратили теракт с самодельной химической бомбой. Задержаны два человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По информации немецкой полиции, подозреваемые – 32-летний гражданин Ирана и его брат. Их обвиняют в приобретении смертельных ядов цианида и рицина для совершения нападения, мотивированного исламистами. Правоохранители не уточнили, насколько далеко братья смогли продвинуться в подготовке теракта. Не сообщается и о возможных целях их нападения.