США пытаются уничтожить экономику Европы ради своего выживания?

США уничтожают экономику Евросоюза не от хорошей жизни. Многие экономисты считают, что закон о борьбе с инфляцией – вынужденная мера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
США уничтожают экономику Евросоюза не от хорошей жизни. Многие экономисты считают, что закон о борьбе с инфляцией – вынужденная мера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, только для обслуживания национального долга США в размере 30 триллионов долларов требуется около половины триллиона. В такой ситуации нацдолг может превратиться в финансовую пирамиду, которая имеет шанс рухнуть. Во избежание краха Вашингтону нужно создать ситуацию, при которой вкладываться в другие страны просто рискованно и опасно. Именно поэтому США выбрали путь удушения европейской экономики. Чтобы лишить регион инвестиций и переманить капиталы к себе, обеспечив продолжение выплат по госдолгу.
Напомним, американский закон о снижении инфляции включает в себя значительные налоговые послабления для ряда секторов, нарушает правила ВТО и создает неблагоприятные конкурентные условия для европейских производителей, стремящихся экспортировать продукцию в США.
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