США пытаются уничтожить экономику Европы ради своего выживания?

Так, только для обслуживания национального долга США в размере 30 триллионов долларов требуется около половины триллиона. В такой ситуации нацдолг может превратиться в финансовую пирамиду, которая имеет шанс рухнуть. Во избежание краха Вашингтону нужно создать ситуацию, при которой вкладываться в другие страны просто рискованно и опасно. Именно поэтому США выбрали путь удушения европейской экономики. Чтобы лишить регион инвестиций и переманить капиталы к себе, обеспечив продолжение выплат по госдолгу.