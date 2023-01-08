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США пытаются уничтожить экономику Европы ради своего выживания?

08 января 2023 10:42
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США уничтожают экономику Евросоюза не от хорошей жизни. Многие экономисты считают, что закон о борьбе с инфляцией – вынужденная мера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США пытаются уничтожить экономику Европы ради своего выживания?-1

Так, только для обслуживания национального долга США в размере 30 триллионов долларов требуется около половины триллиона. В такой ситуации нацдолг может превратиться в финансовую пирамиду, которая имеет шанс рухнуть. Во избежание краха Вашингтону нужно создать ситуацию, при которой вкладываться в другие страны просто рискованно и опасно. Именно поэтому США выбрали путь удушения европейской экономики. Чтобы лишить регион инвестиций и переманить капиталы к себе, обеспечив продолжение выплат по госдолгу.

США пытаются уничтожить экономику Европы ради своего выживания?-4

Напомним, американский закон о снижении инфляции включает в себя значительные налоговые послабления для ряда секторов, нарушает правила ВТО и создает неблагоприятные конкурентные условия для европейских производителей, стремящихся экспортировать продукцию в США.

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# Международная политика # Фотофакт

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