Почти 60% поляков выступают против введения налога на модернизацию армии – опрос

Поляки больше не хотят, чтобы их деньги шли на военные нужды. Возмущение у них вызвали планы правительства ввести налог на оборону для финансирования модернизации армии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно опросу, который провел Национальный социологический институт, более половины жителей Польши убеждены, что этого делать не следует. Об этом заявили почти 60 % респондентов. Ответ «скорее нет» дали более 30 % поляков, а «определенно нет» – 27,5 % жителей страны. По их мнению, из-за падения доходов и ухудшения финансового положения новый налог поставит людей на грань выживания.

Самыми ярыми противниками инициативы властей являются поляки в возрасте от 30 до 50 лет. Осенью 2025 года в совете по денежно-кредитной политике Польши предложили ввести военный налог на пять лет и при этом приостановить или сократить ряд социальных выплат для финансирования модернизации армии. И это при том, что в 2026 году правительство выделит на оборону 200 миллиардов злотых, или около 55 миллиардов долларов, что составит 4,8 % ВВП страны.