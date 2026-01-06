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Национальная метеослужба Франции сохраняет повышенный уровень опасности из-за снегопада и гололёда

06 января 2026 07:39
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Париж завалило снегом. Белые сугробы не только на улицах французской столицы, но и на крышах зданий, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Национальная метеослужба Франции сохраняет повышенный уровень опасности из-за снегопада и гололёда -2

Неожиданный снегопад вызвал восторг у туристов: возле недавно ограбленного Лувра многие останавливались, чтобы сделать фотографии и насладиться редким для города зимним пейзажем. Однако синоптики предупреждают: за красотой скрывается опасность. 

Национальная метеослужба Франции объявила предупреждения о снегопаде и гололеде в парижском регионе и на северо-западе страны. По прогнозам, сложные погодные условия сохранятся 6 и 7 января. Жителям и гостям города советуют быть осторожными на дорогах и тротуарах, поскольку они будут очень скользкими. И, очевидно, возникнут перебои в работе общественного транспорта.

# Погода # франция # снег

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