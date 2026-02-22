В Островце энергетики и спасатели ОСВОД отработали алгоритм действий при паводках

Весенний паводок может затронуть 60 районов Беларуси. Речь идет о территориях в бассейнах крупных рек. Для оперативного устранения угроз сформированы сводные отряды – в каждом не менее 30 человек. Чтобы не допустить неприятного развития сценария, энергетики совместно со спасателями ОСВОД провели учения на реке Лоша в Островецком районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По легенде, из-за интенсивного таяния снега поднялся уровень реки – произошло подтопление домов. Также повреждена опора линии электропередачи. На место выехала ремонтная бригада и руководство Островецкой РЭС. Выяснилось, что перетягивание проводов над рекой невозможно из-за затопленного моста. Тогда на помощь пришли спасатели на аэролодке: специальном плавсредстве, которое способно передвигаться по воде и льду. Службы отработали весь алгоритм действий – за 4 часа слаженной работы линия была восстановлена.

Валерий Поршнев, заместитель главного инженера предприятия «Белэнерго»: Мы предполагаем, что паводок в этом году будет очень серьезный. Наши предприятия электрических сетей и наши вообще организации ГПО «Белэнерго», которые входят в состав «Белэнерго», в рамках нашей подготовки проводят такие системные тренировки для того, чтобы наши предприятия были готовы к паводкому периоду.

Александр Игнатович, начальник Островецкой спасательной станции ОСВОД:

В период подготовки к паводкому сезону особое внимание уделяется практической отработке действий в чрезвычайной ситуации на воде. Наша задача – обеспечить оперативное реагирование на любые сигналы и, при необходимости, совместно со специалистами других служб выдвинуться к месту происшествия.

Такая тренировка особенно актуальна в преддверии весеннего паводка. Службы работают на упреждение.