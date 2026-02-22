Прощёное воскресенье! Почему важно очистить свою душу от обид на окружающих

Во всех храмах сегодня, 22 февраля, совершаются особенные богослужения, которое оканчиваются чином прощения. Священнослужители просят о снисхождении и понимании всех прихожан, и наоборот. В этот день необходимо оставить все обиды и недомолвки и сказать «Прости меня!» своими родным, друзьям, коллегам, а также всем тем, кого мы могли обидеть. Немаловажно самому очистить свою душу от обид на окружающих. Это поможет стойко преодолеть телесные и духовные воздержания Великого поста, который начинается завтра, 23 февраля.

Иерей Андрей Ломакин, клирик Свято-Духова кафедрального собора Минска:

Почему мы друг у друга просим прощения? Потому что так заповедовал Господь в Евангелии. Сегодня на литургии мы слышим такие слова Господа, что если мы от сердца не простим друг другу прегрешении их, то и Отец наш Небесный не простит нам прегрешений наших. Но а так как пост – это путь покаяния, исправления, когда мы просим у Бога прощения и стараемся стать лучше, то очевидно, чтобы вступить в это поприще, мы должны со своей стороны сделать все в плане примирения, что от нас зависит.

Сегодня, 22 февраля, последний день Масленицы. По всей стране от Беловежской пущи до областных центров организованы народные гулянья. В Минске проводы зимы проходят на площадке у Дворца спорта. В 15.45 гулянья завершатся сжиганием масленичного чучела.