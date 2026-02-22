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Зимняя история о дружбе и семейных ценностях! В Минске впервые покажут фильм «Драники»

22 февраля 2026 11:12
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Зимняя история о дружбе, предприимчивости и семейных ценностях. В Минске сегодня, 22 февраля, впервые перед большой аудиторией покажут фильм «Драники», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зимняя история о дружбе и семейных ценностях! В Минске впервые покажут фильм «Драники»-2

Большинство сцен семейной комедии снимались в Вилейском районе. Звездный состав белорусских и российских актеров вместе с дебютантами в кино расскажут историю мальчика, который, оказавшись в деревне, решает превратить старый УАЗ в фудтрак и продавать драники, чтобы помочь семье, столкнувшейся с финансовыми трудностями. В широкий прокат фильм выйдет уже на следующей неделе.

# Кино

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