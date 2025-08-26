Мощная пыльная буря накрыла Аризону

Без электричества остались свыше 60 тысяч местных жителей, была парализована работа аэропортов, отменены или задержаны сотни рейсов. Стихия сопровождалась дождем и ураганным ветром, скорость которого порой превышала 100 километров в час. Он повалил десятки деревьев. И хотя пыльные бури для Аризоны не редкость, но эта была особенно мощной. Стена песка за считанные минуты преодолевала огромные расстояния, поглощая все на своем пути.