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Мощная пыльная буря накрыла Аризону

26 августа 2025 13:49
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Мощная пыльная буря нарушила жизнь американского штата Аризона. Тонны мелкого песка закрыли солнечный свет, вызвав хаос на дорогах и улицах городов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мощная пыльная буря накрыла Аризону-2

Без электричества остались свыше 60 тысяч местных жителей, была парализована работа аэропортов, отменены или задержаны сотни рейсов. Стихия сопровождалась дождем и ураганным ветром, скорость которого порой превышала 100 километров в час. Он повалил десятки деревьев. И хотя пыльные бури для Аризоны не редкость, но эта была особенно мощной. Стена песка за считанные минуты преодолевала огромные расстояния, поглощая все на своем пути.

# Природные явления

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