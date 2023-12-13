Петровский: Вена порадовала. Австрия также отказывается принимать киевский режим в ЕС

Петр Петровский, политолог:

Кстати, меня вчера порадовала Вена, потому что Австрия также отказывается принимать этот киевский режим в ЕС. То есть уже выстраивается эта череда стран Европейского союза, которые не хотят своими средствами финансировать бандеровцев. Это позитивный сигнал. Вена и Австрия, она всегда слыла тем, что презентовала себя как нейтральное государство. Если она в составе ЕС, она должна таким государством и оставаться. Поэтому Вене привет. Тоже Австро-Венгрия – Österreich – это как Восточная империя переводится. Мало кто знает. Поэтому Восточной империи привет. И думаю, что Восточная империя тоже будет с коллективным Востоком.

Читайте также:

Карпенков о фильме «Слово пацана»: зачем такую гадость и грязь снимать, во время СВО? Там антигерои

Лазуткин: Президент может наращивать схему влияния в Африке без всякого страха, что нам что-то скажут американцы

Политолог Петровский: никто в России даже не мыслит, что кто-то кроме Путина может занять этот пост