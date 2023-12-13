ЦАХАЛ усилил удары по сектору Газа

Сообщается, что одна из ракет попала в жилой дом, погибли семь человек, десятки получили ранения. Спасатели и волонтеры сейчас разбирают завалы в поисках выживших. Всего же с начала операции, проводимой ЦАХАЛ в секторе Газа, разрушено почти 20 % зданий. Об этом говорится в опубликованном отчете спутникового центра ООН. Как выяснили эксперты, полностью уничтожены 10 049 домов, более 8 тысяч больше непригодны для жилья. Наибольший ущерб зафиксирован на севере сектора и в самом городе Газа.