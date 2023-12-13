Пекин накрыли сильные морозы. Закрыли даже аэропорты

Власти Пекина закрыли все школы и призвали людей по возможности не выходить на улицы. Предприятиям и учреждениям приказано перевести сотрудников на гибкий график или удаленную работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причиной стали сильные морозы, которые накрыли китайскую столицу. Температура воздуха там почти в три раза ниже обычных показателей для середины декабря. На севере страны из-за волны холода и аномальных снегопадов отменены сотни авиарейсов. В автономном округе Синьцзян даже закрыли аэропорты, прекращено движение поездов.