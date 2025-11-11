Петровский: если нет сельского хозяйства, то такое государство – фейк

Петр Петровский, политолог:

То, что Президент сегодня вручал соответствующие награды за достижения, что именно Президент вручает – руководитель государства. В мире-то, может, и есть где-то такое же. Я не буду за весь мир говорить, но могу сказать за регион. В регионе этого нет. Я не видел этого в России, в Прибалтике, в Польше, на Украине, по-моему, только умершим бандитам каким-то в последнее время вручают какие-то награды.

То есть это уникальность, связанная с тем, что мы не смотрим на сельское хозяйство по остаточному принципу с пренебрежением с барского плеча. Крестьянин – это не холоп, не крепостной. Понятно, что в современном разделении труда и мы с этим боремся. наверное, сельское хозяйство – не самая прибыльная вещь, но сельское хозяйство – это фундаментальная основа продовольственной безопасности страны. Если нет сельского хозяйства, по большому-то счету государство – это фейк. Оно не может накормить свой народ.