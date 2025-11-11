Петровский об Октябрьской революции: главное, что сделал Ленин, – дал право колонизированным народам на самоопределение

Григорий Азарёнок, СТВ:

Петр, позвольте вас поздравить с прошедшим праздником Днем Великого Октября.

Петр Петровский, политолог:

Всех также поздравляю с Великой Октябрьской Социалистической Революцией, которая фактически сформировала не просто белорусскую государственность, но и начала отсчет последних дней колониальной эпохи Запада. Потому что Владимир Ильич Ленин очень жестко прошелся империализму. И главное, что он сделал – он поставил под сомнение ту колониальную систему, которая была. Он дал право этим колонизированным народам на самоопределение. И это фактически произвело международную геополитическую революцию. Особенно после Второй мировой войны, после триумфа советской системы, весь мир понял, что колониализму больше нет места на Земле. Понятно, что сегодня еще вот эти рудименты колониализма и попытки его реставрации имеются, однако и социальное государство, и возможность народов всего мира на равных развиваться до этого не было, а сейчас она есть.