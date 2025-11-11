Прямой эфир

Перевозчики Литвы пригрозили властям масштабными протестами из-за ситуации на границе

11 ноября 2025 17:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Решение литовского правительства о закрытии границы вызвало шквал недовольства внутри страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все больше граждан и представителей бизнеса открыто негодуют от того, что власти не учли возможные последствия для литовцев.

Водители застряли с грузами и открыто выражают раздражение, делятся гневными комментариями о задержках и убытках. Сотни мировых компаний рискуют потерять часть грузов, сталкиваются с дополнительными расходами из-за действий литовских властей. Более того, эксперты озвучивают опасения, что в результате Литва может попросту исчезнуть с логистической карты мира.

Перевозчики Литвы пригрозили властям масштабными протестами из-за ситуации на границе-2

Особенно остро ситуацию восприняли в литовской Ассоциации автомобильных перевозчиков. Там не исключают проведения масштабных акций протеста, и даже блокировок дорог, если ситуация не будет урегулирована в ближайшее время. По словам руководства организации, они неоднократно обращались к правительству с просьбой представить четкий план действий, чтобы вернуть машины и водителей домой и минимизировать убытки. 

В отрасли опасаются, что затянувшийся кризис может привести к потере рабочих мест и серьезно ударить по стабильности транспортного сектора. Вопрос компенсации понесенных убытков остается открытым. В ассоциации признают – пока им удается удерживать перевозчиков от радикальных шагов, однако терпение участников рынка, по их словам, уже на исходе.

# Международная политика # Граница # Новости Литвы

Другие новости рубрики

Все новости
«Идет драка». Европейские страны вступили в «борьбу» за активы «Лукойла»
11 ноября 2025 14:36

«Идет драка». Европейские страны вступили в «борьбу» за активы «Лукойла»

«Автомобилист» проиграл «Адмиралу» в чемпионате КХЛ
11 ноября 2025 14:03

«Автомобилист» проиграл «Адмиралу» в чемпионате КХЛ

Telegraph: в рядах ВСУ начались вспышки смертельной газовой гангрены
11 ноября 2025 13:02

Telegraph: в рядах ВСУ начались вспышки смертельной газовой гангрены