Перевозчики Литвы пригрозили властям масштабными протестами из-за ситуации на границе

Решение литовского правительства о закрытии границы вызвало шквал недовольства внутри страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все больше граждан и представителей бизнеса открыто негодуют от того, что власти не учли возможные последствия для литовцев.

Водители застряли с грузами и открыто выражают раздражение, делятся гневными комментариями о задержках и убытках. Сотни мировых компаний рискуют потерять часть грузов, сталкиваются с дополнительными расходами из-за действий литовских властей. Более того, эксперты озвучивают опасения, что в результате Литва может попросту исчезнуть с логистической карты мира.