Перевозчики Литвы пригрозили властям масштабными протестами из-за ситуации на границе

Решение литовского правительства о закрытии границы вызвало шквал недовольства внутри страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все больше граждан и представителей бизнеса открыто негодуют от того, что власти не учли возможные последствия для литовцев.
Водители застряли с грузами и открыто выражают раздражение, делятся гневными комментариями о задержках и убытках. Сотни мировых компаний рискуют потерять часть грузов, сталкиваются с дополнительными расходами из-за действий литовских властей. Более того, эксперты озвучивают опасения, что в результате Литва может попросту исчезнуть с логистической карты мира.
Особенно остро ситуацию восприняли в литовской Ассоциации автомобильных перевозчиков. Там не исключают проведения масштабных акций протеста, и даже блокировок дорог, если ситуация не будет урегулирована в ближайшее время. По словам руководства организации, они неоднократно обращались к правительству с просьбой представить четкий план действий, чтобы вернуть машины и водителей домой и минимизировать убытки.
В отрасли опасаются, что затянувшийся кризис может привести к потере рабочих мест и серьезно ударить по стабильности транспортного сектора. Вопрос компенсации понесенных убытков остается открытым. В ассоциации признают – пока им удается удерживать перевозчиков от радикальных шагов, однако терпение участников рынка, по их словам, уже на исходе.