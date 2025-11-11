Греческие фермеры вышли на акции протеста
Греческие фермеры от слов перешли к делу. Десятки тысячи человек со всей страны приехали в столицу страны Афины, чтобы принять участие в масштабной акции протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они буквально взяли в осаду Министерство сельского хозяйства и парламент.
Требования ясны и понятны – выплатить субсидии от правительственной сельхозорганизации, которая ранее закрылась из-за коррупционного скандала, и возместить ущерб животноводческой отрасли, пострадавшей от эпидемии скота. По словам митингующих, они оказались в финансовом удушье и посылают сигнал об опасности для выживания всего греческого сельхозпроизводства.
Кристос Апокулус, фермер (Греция):
Люди возмущены, они достигли предела своих возможностей, они больше не могут этого выносить. Это священная борьба, борьба за выживание. И деньги, которые они нам должны с прошлого года, да и сейчас тоже, должны быть возвращены немедленно, иначе мы не переживем зиму.
Ризос Марудас, глава Союза фермеров города Лариса:
Правительство должно было выплатить 660 миллионов евро фермерам и животноводам в июне прошлого года через несколько программ, включая возмещение расходов. На данный момент они выплатили около 50-55 миллионов евро. Сейчас у нас нет денег для выращивания сельскохозяйственных культур, а банковские и другие долги просрочены.
Фермеры намерены встретиться с главами министерств сельского хозяйства и финансов и передать им свои требования. Нынешняя акция протеста, по словам аграриев, является только началом. Она будет разрастаться и примет общенациональный масштаб, если правительство их не услышит.