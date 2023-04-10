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Песков заявил, что Франция не может быть посредником по конфликту в Украине

10 апреля 2023 11:47
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Франция фактически на стороне одного из участников украинского конфликта. Страна не может быть посредником по вопросу урегулирования кризиса, заявил представитель Кремля Песков.

По словам пресс-секретаря Путина, Франция прямо и косвенно вовлечена в этот конфликт. В этой ситуации представить какие-то посреднические усилия трудно, цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что во время визита французского президента в Китай, председатель КНР предложил Макрону со стороны Парижа представить свой план урегулирования конфликта в Украине.

# Международная политика # Дмитрий Песков # Эммануэль Макрон

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