В Афинах люди с питомцами смогли прогуляться по музею современного искусства

Необычные ценители прекрасного. В Афинах собаки смогли прогуляться по музею современного искусства. Разумеется, в сопровождении своих любящих творчество хозяев. Это такая необычная инициатива по защите животных.
Необычные ценители прекрасного. В Афинах собаки смогли прогуляться по музею современного искусства. Разумеется, в сопровождении своих любящих творчество хозяев. Это такая необычная инициатива по защите животных.
Вана Антонопулу, посетитель выставки:
Искусство – важная вещь, поэтому я думаю, что это фантастика, что вы можете принести сюда свою собаку, свою жизнь. Я думаю, что больше музеев могли бы последовать этому примеру.
В Честерском зоопарке родились два тигренка. Посмотрите на малышей – подробности здесь.
Организаторы акцию объяснили просто. Собак нельзя оставлять дома одних, а их владельцы могут отдохнуть в музее, когда четвероногий друг рядом.