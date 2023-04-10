В Афинах люди с питомцами смогли прогуляться по музею современного искусства

Необычные ценители прекрасного. В Афинах собаки смогли прогуляться по музею современного искусства. Разумеется, в сопровождении своих любящих творчество хозяев. Это такая необычная инициатива по защите животных.

Вана Антонопулу, посетитель выставки:

Искусство – важная вещь, поэтому я думаю, что это фантастика, что вы можете принести сюда свою собаку, свою жизнь. Я думаю, что больше музеев могли бы последовать этому примеру.