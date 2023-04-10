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В Афинах люди с питомцами смогли прогуляться по музею современного искусства

10 апреля 2023 11:45
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Необычные ценители прекрасного. В Афинах собаки смогли прогуляться по музею современного искусства. Разумеется, в сопровождении своих любящих творчество хозяев. Это такая необычная инициатива по защите животных.

В Афинах люди с питомцами смогли прогуляться по музею современного искусства-1

Вана Антонопулу, посетитель выставки:
Искусство – важная вещь, поэтому я думаю, что это фантастика, что вы можете принести сюда свою собаку, свою жизнь. Я думаю, что больше музеев могли бы последовать этому примеру.

В Честерском зоопарке родились два тигренка. Посмотрите на малышей – подробности здесь.

В Афинах люди с питомцами смогли прогуляться по музею современного искусства-4

Организаторы акцию объяснили просто. Собак нельзя оставлять дома одних, а их владельцы могут отдохнуть в музее, когда четвероногий друг рядом.

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