Песков заявил, что еще нет результатов экспертиз, подтверждающих гибель Пригожина

Результаты расследования крушения самолета Евгения Пригожина обнародуют после того, как будут завершены все необходимые экспертизы. Об этом заявил в пятницу, 25 августа, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Отвечая на вопрос о том, есть ли официальное подтверждение гибели Пригожина, Песков обратил внимание на вчерашнее заявление Путина. Российский лидер сообщил, что все необходимые экспертизы еще выполняются, в том числе и генетическая, итогов пока нет.

Самолет Embraer Legacy потерпел крушение в Тверской области в среду, 23 августа. Но борту воздушного судна находились десять человек. Сообщалось, что никто не выжил. Согласно списку Росавиации, среди пассажиров числился и Евгений Пригожин. По факту ЧП СК РФ заведено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.