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Песков заявил, что еще нет результатов экспертиз, подтверждающих гибель Пригожина

25 августа 2023 12:01
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Результаты расследования крушения самолета Евгения Пригожина обнародуют после того, как будут завершены все необходимые экспертизы. Об этом заявил в пятницу, 25 августа, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости. 

Отвечая на вопрос о том, есть ли официальное подтверждение гибели Пригожина, Песков обратил внимание на вчерашнее заявление Путина. Российский лидер сообщил, что все необходимые экспертизы еще выполняются, в том числе и генетическая, итогов пока нет. 

Самолет Embraer Legacy потерпел крушение в Тверской области в среду, 23 августа. Но борту воздушного судна находились десять человек. Сообщалось, что никто не выжил. Согласно списку Росавиации, среди пассажиров числился и Евгений Пригожин. По факту ЧП СК РФ заведено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.  

# Авиакатастрофа # Дмитрий Песков # Владимир Путин # Евгений Пригожин

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