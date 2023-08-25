В Калифорнии из торгового центра эвакуировали тысячи человек

Новости США. Около тысячи человек были эвакуированы из крупного торгового центра в городе Глендейл штата Калифорния, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причиной стала обнаруженная записка, в которой сообщалось, что в одном из помещений заложена бомба. Прибывшая на место полиция оцепила близлежащие улицы. Однако после обыска здания саперами угроза не подтвердилась. Подозреваемого в ложном минировании задержали. Информацию подтвердили городские власти.