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Филиппины и Австралия проводят крупные совместные учения

25 августа 2023 11:12
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Филиппины и Австралия проводят крупные совместные учения. В них задействованы более 2 тысяч военных двух стран и около десятка кораблей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Филиппины и Австралия проводят крупные совместные учения-1

Всего во время маневров будет разыграно несколько сценариев, в том числе и отражение нападения на один из филиппинских островов, который считают также своим Малайзия, Бруней и Вьетнам. Учения будут проходить до кона августа.

# Военные учения # Фотофакт

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