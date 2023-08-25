Филиппины и Австралия проводят крупные совместные учения. В них задействованы более 2 тысяч военных двух стран и около десятка кораблей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего во время маневров будет разыграно несколько сценариев, в том числе и отражение нападения на один из филиппинских островов, который считают также своим Малайзия, Бруней и Вьетнам. Учения будут проходить до кона августа.