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Британские врачи проводят двухдневную забастовку

25 августа 2023 10:48
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Новости Великобритании. Во всех больницах Великобритании практически прекращено оказание помощи пациентам. Причиной стала очередная двухдневная забастовка медиков, которые требуют повышения зарплаты в условиях падения уровня жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Британские врачи проводят двухдневную забастовку-1

Тысячи врачей заявили, что будут заниматься только самыми тяжелыми случаями. Нынешняя акция – продолжение серии забастовок, организованных медиками за последние месяцы, и далеко не последней. Британская медицинская ассоциация предупредила, что, если правительство не пойдет навстречу протестующим, то врачи проведут повторную забастовку 19 и 20 сентября.

# Забастовка # Фотофакт

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