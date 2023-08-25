Британские врачи проводят двухдневную забастовку

Новости Великобритании. Во всех больницах Великобритании практически прекращено оказание помощи пациентам. Причиной стала очередная двухдневная забастовка медиков, которые требуют повышения зарплаты в условиях падения уровня жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тысячи врачей заявили, что будут заниматься только самыми тяжелыми случаями. Нынешняя акция – продолжение серии забастовок, организованных медиками за последние месяцы, и далеко не последней. Британская медицинская ассоциация предупредила, что, если правительство не пойдет навстречу протестующим, то врачи проведут повторную забастовку 19 и 20 сентября.