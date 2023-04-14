Песков высказался о замороженных активах РФ, которые планирует вернуть ЕК

Бандитские действия Запада не получается упаковать в нормы международного права. Они провальны. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Песков, комментируя слитую информацию о решении Еврокомиссии вернуть замороженные российские активы после завершения украинского конфликта.

Представитель Кремля заявил, что Российская Федерация по-прежнему требует разблокировки активов Центробанка РФ, пишет РИА Новости. Песков также отметил, что Кремль ставит под сомнение подлинность слитых секретных документов Пентагона, но внимательно их изучает.

В четверг, 13 апреля, в СМИ, со ссылкой на обнародованные документы Пентагона, появилась информация о том, что ЕК пришла к решению вернуть замороженные активы России после завершения конфликта в Украине. Есть юридические преграды, нет законодательной базы в ЕС, которая бы позволила направить российские деньги на восстановление Украины. К такому выводу, согласно информации, которая содержится в слитых засекреченных материалах, пришли еврочиновники.