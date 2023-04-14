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Орбан: санкционная политика разрушает европейскую экономику и безопасность

14 апреля 2023 09:34
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Европа еще не готова пересмотреть позицию относительно санкций и украинского конфликта, но это скоро изменится, заявил венгерский премьер Виктор Орбан.

Европейские лидеры пока не готовы прислушиваться к мнению общества, но момент истины придет, цитирует премьер-министра Венгрии ТАСС. По его словам, то, что происходит сейчас, разрушает Европу. Санкции и военная политика разрушают европейскую экономику и ставят под вопрос безопасность. Орбан отметил, что с начала украинского конфликта Венгрия выступает против санкций на энергоносители РФ, а также не поддерживает передачу вооружений Киеву.

Ранее Орбан заявил, что украинский конфликт завершится, как только Америка и Европа прекратят финансировать Киев. Украину он назвал экономически несуществующей страной.

# Международная политика # Виктор Орбан

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