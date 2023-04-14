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В украинском зерне нашли запрещённые в ЕС пестициды

14 апреля 2023 09:07
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В Словакии запретили переработку и продажу украинского зерна, а также реализацию уже произведенной из него муки. Причина – обнаруженные в пшенице пестициды, использование которых запрещено в ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В украинском зерне нашли запрещённые в ЕС пестициды-1

Они оказывают негативное влияние на здоровье человека. Результаты получены в рамках лабораторных исследований и подтверждены в Министерстве сельского хозяйства страны. В итоге партия зерна, а это полторы тонны, оказалась непригодной для употребления в пищу, а также реализации. Об этом Братислава уже уведомила все партнерские сельскохозяйственные ведомства в государствах ЕС.

# Сельское хозяйство # Фотофакт

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