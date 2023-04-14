В украинском зерне нашли запрещённые в ЕС пестициды

В Словакии запретили переработку и продажу украинского зерна, а также реализацию уже произведенной из него муки. Причина – обнаруженные в пшенице пестициды, использование которых запрещено в ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они оказывают негативное влияние на здоровье человека. Результаты получены в рамках лабораторных исследований и подтверждены в Министерстве сельского хозяйства страны. В итоге партия зерна, а это полторы тонны, оказалась непригодной для употребления в пищу, а также реализации. Об этом Братислава уже уведомила все партнерские сельскохозяйственные ведомства в государствах ЕС.