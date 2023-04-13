Прямой эфир

ЕК решила вернуть России замороженные активы после завершения конфликта

13 апреля 2023 13:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Европейская комиссия пришла к выводу, что замороженные активы Центробанка РФ придется вернуть России после завершения украинского конфликта.

Такую информацию приводит издание Die Welt, ссылаясь на конфиденциальный документ в распоряжении газеты, пишет РИА Новости. В публикации поднят вопрос, может ли ЕС направить замороженные средства российского банка на восстановление Украины. И, если политическая воля присутствует, то юридически существуют преграды. ЕК пришла к выводу, что эти активы сейчас трогать нельзя, когда конфликт завершится, их придется вернуть Российской Федерации. Тем более законодательной базы в Евросоюзе, которая разрешала бы направлять эти средства на восстановление Украины, нет.

ЕК предлагает инвестировать замороженные активы в европейские гособлигации и ждать с них дохода в размере 2,6%. По мнению властей, такая мера юридически может быть возможна, ее нужно изучить. Die Welt также сообщает, что Европейская комиссия испытывает трудности в обнаружении активов РФ за границей, многие европейские страны ответили отказом на запрос о точном нахождении российских средств.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
МИД Норвегии объявил 15 сотрудников посольства РФ персонами нон грата
13 апреля 2023 13:02

МИД Норвегии объявил 15 сотрудников посольства РФ персонами нон грата

На новой волне протестов во Франции ожидается до 700 тысяч митингующих
13 апреля 2023 12:54

На новой волне протестов во Франции ожидается до 700 тысяч митингующих

В Китае засняли панду, которая купается в бассейне. Посмотрите на этот необычный момент
13 апреля 2023 11:56

В Китае засняли панду, которая купается в бассейне. Посмотрите на этот необычный момент