ЕК решила вернуть России замороженные активы после завершения конфликта

Европейская комиссия пришла к выводу, что замороженные активы Центробанка РФ придется вернуть России после завершения украинского конфликта.

Такую информацию приводит издание Die Welt, ссылаясь на конфиденциальный документ в распоряжении газеты, пишет РИА Новости. В публикации поднят вопрос, может ли ЕС направить замороженные средства российского банка на восстановление Украины. И, если политическая воля присутствует, то юридически существуют преграды. ЕК пришла к выводу, что эти активы сейчас трогать нельзя, когда конфликт завершится, их придется вернуть Российской Федерации. Тем более законодательной базы в Евросоюзе, которая разрешала бы направлять эти средства на восстановление Украины, нет.

ЕК предлагает инвестировать замороженные активы в европейские гособлигации и ждать с них дохода в размере 2,6%. По мнению властей, такая мера юридически может быть возможна, ее нужно изучить. Die Welt также сообщает, что Европейская комиссия испытывает трудности в обнаружении активов РФ за границей, многие европейские страны ответили отказом на запрос о точном нахождении российских средств.