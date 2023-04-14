14 апреля Конституционный совет Франции вынесет решение о пенсионной реформе

Новости Франции. Затишье перед бурей? Французы замерли в ожидании решения Конституционного совета. Сегодня, 14 апреля, он должен вынести вердикт касаемо повышения пенсионного возраста в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.