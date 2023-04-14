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14 апреля Конституционный совет Франции вынесет решение о пенсионной реформе

14 апреля 2023 09:05
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Новости Франции. Затишье перед бурей? Французы замерли в ожидании решения Конституционного совета. Сегодня, 14 апреля, он должен вынести вердикт касаемо повышения пенсионного возраста в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

14 апреля Конституционный совет Франции вынесет решение о пенсионной реформе-1

Напомним, пенсионная реформа вызвала массовые протесты по всей Франции, которые длятся уже три месяца. Накануне в Пятой республике прошла уже 12-я общенациональная забастовка.

# Акции протеста # Новости Франции # Фотофакт

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