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15 человек погибли из-за проливных дождей в Китае

05 июля 2023 09:08
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В результате обильных дождей, которые обрушились на город Чунцин на юго-западе Китая с 3 по 4 июля, погибло 15 человек, еще четверо остаются пропавшими без вести. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на местные власти, пишет РИА Новости.

По данным краевых властей, от непогоды пострадали 36 поселений в уезде Ваньчжоу. В общей сложности жертвами стихии стали более 37 226 человек, из которых требуется эвакуировать более 11 500 человек. На настоящий момент 779 человек уже вывезены.

# Наводнение

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