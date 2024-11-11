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Песков: телефонного разговора Путина и Трампа не было

11 ноября 2024 12:30
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Информация о состоявшемся телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа является ложной, пишет РИА Новости.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, данная ситуация показательна – уважаемые издания порой могут публиковать данные полностью не соответствующие действительности. «Это чистая выдумка. Это просто ложная информация», – подчеркнул Песков.

Ранее о разговоре Путина и Трампа написало издание The Washington Post.
 

# Международная политика # Владимир Путин # Дональд Трамп # Дмитрий Песков

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