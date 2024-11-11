Варшава готовится к маршу по случаю Дня независимости

Для нормализации белорусско-польских отношений шаг в сторону добрососедства должна сделать и Варшава. Но там по-прежнему верны своим идеалам. Там анонсирован ежегодный марш националистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он организован по случаю Дня Независимости, обретенной Польшей в 1918 году. В этот раз шествие пройдет под лозунгом «Великая Польша, сила – это мы». Напомним, что проводят подобные марши с 2010 года. Зачастую омрачается якобы праздничное мероприятие массовыми беспорядками. В 2017-м и вовсе дело закончилось серьезным скандалом. Участники акции, собравшей десятки тысяч человек, несли плакаты с расистской символикой и скандировали ксенофобские лозунги. После этого марш запретили – оказалось, формально. В 2024 году его проведение мэрия Варшавы официально одобрила. В столице усилено присутствие полицейских.