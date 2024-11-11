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Боррель рассказал, что понедельник начался с посещения киевского бомбоубежища

11 ноября 2024 12:04
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По словам главы дипслужбы Евросоюза Жозепа Борреля, утро 11 ноября он начал в стенах бомбоубежища, пишет ТАСС.

Ранее Боррель прибыл с визитом в Киеве. «Начинаю мой день в Киеве в убежище»,  – пишет глава европейской дипломатии. Политик также разместил фото: он стоит в тренировочном костюме в коридоре офисного помещения. На стене коридора размещена табличка, где написано слово «убежище» и есть указатель направления.

Ранее во время своего визита Боррель обещал продлить поддержку Киева от ЕС, численность подготовленных Евросоюзом военных привести с 60 до 75 тысяч к окончанию 2024 года, а также в перспективе принять 15-й пакет санкций против РФ.

# Международная политика

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