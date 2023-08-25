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Песков сообщил, что Путин не полетит на саммит G20 в Индии в сентябре

25 августа 2023 13:22
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Российский лидер Владимир Путин очно не будет присутствовать на саммите G20, который состоится в Нью-Дели 9-10 сентября. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, приводит его слова ТАСС. 

Будет ли российский лидер принимать участие в саммите посредством видеосвязи, Песков заявил, что формат еще будет уточняться. Представитель Кремля напомнил, что в саммите БРИКС Путин участвовал дистанционно. У российского лидера сейчас очень насыщенный график. Главный акцент всё же – СВО, потому непосредственно поездки в графике нет, сказал Песков.  

# Международная политика # Владимир Путин # Дмитрий Песков

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